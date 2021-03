Piden empresarios reabrir la antigua aduana por Semana Santa

Comentó que la decisión basada en que hay manejo de carga sobre dimensionada no es válida, porque el turismo solo tiene acceso al segundo piso del edificio construido en la época de Porfirio Díaz y la seguridad no está expuesta debido a que as personas observan las maniobras desde lejos.

Expresó que resulta lamentable la medida, porque disminuye el atractivo para el centro histórico.

También explicó que más del 70% del turismo que recibe Miramar se traslada al centro porteño para conocer otros sitios como la laguna del Carpintero, recorrer el primero cuadro, acudir a los mercados porteños y después visitar el puerto, que en esta Semana Santa permanece cerrado.

Por su parte, Misael Garrido Amador de la Unión de Locatarios del Mercado de Tampico lamentó la decisión de la dirección de API Tampico, ya que afecta el ingreso de turistas hacia esta parte de la ciudad.

Turistas se toman una foto teniendo como fondo la antigua Aduana de Tampico, imagen de archivo 2021 | Alejandro del Ángel, El Sol de Tampico