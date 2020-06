Piden disculpas a fans

Los miembros de la banda surcoreana BTS se disculparon por una canción que incluye parte de un discurso de Jim Jones, líder de un culto que masacró a cientos de personas en 1978 al ordenarles que bebieran veneno, reportó Daily Mail.

A través de un comunicado difundido por su disquera, el grupo pidió disculpas ante sus fans, quienes reaccionaron negativamente al tema "What Do You Think?", interpretado por Min Yoong-gi, mejor conocido como Suga.

La canción incluye un audio amortiguado de un discurso dado por Jones en Filadelfia, en 1977, grabado un año antes de que él y los miembros más cercanos de su culto ordenaran a 900 de sus seguidores, de los cuales más de 300 eran niños, a que bebieran cianuro en un intento de suicidio colectivo, ocurrido en su templo en Guyana.

LA GRABACIÓN

"Aunque estés muerto, vivirás, y el que vive y cree nunca morirá", es lo que dice parte de la grabación de Jones.

"La muestra de sonido hablada de un discurso insertado al comienzo de ´What Do You Think?´ fue seleccionada por un productor que trabajó en la pista para la canción, en consideración al ambiente general del tema, sin intención específica o conciencia de la identidad del individuo cuya voz aparece", señaló Big Hit, la empresa a la que BTS pertenece, en la misiva.

DESCONCERTADOS

"El artista está bastante desconcertado de que haya ocurrido un problema con tanta gravedad que no pudo prever, y siente un profundo sentido de responsabilidad".