Piden diputados informe de desplazados

En tribuna, la senadora perredista Angélica de la Peña resaltó la importancia de este dictamen, discutido previamente por la Primera Comisión. Indicó que el tema fue obstaculizado en diversas ocasiones por el PRI.



Consideró que esta probación es un avance, pero reclamó que el actual Poder Legislativo haya rezagado acciones.



"Muestra que el PRI ya está avanzando a reconocer este fenómeno ¡Qué barbaridad! Cómo discutimos para que finalmente quedara el concepto 'desplazamiento interno', pero vetado que éste se etiquetara como 'forzoso' cuando discutíamos la Ley de Atención a Víctimas y después las reformas a la propia Ley de Atención a Víctimas", opinó.



"Qué bueno que se reconoce el fenómeno, ya un poco tarde; pero bueno, cuando menos queda en este punto de acuerdo".



Parte del problema, refirió, es la instalación de megaproyectos impuestos por el Gobierno, y el tema de desplazamiento forzado dijo, también será heredado a la siguiente legislatura.



"Reconocer el desplazamiento forzoso interno en México es trascendental, es uno de los asuntos más preocupantes que tiene que motivarnos donde estemos, que tiene que ser una de las materias que tienen que abordar en la próxima legislatura () si no se atiende va a ser como una bola de nieve", indicó.



En tanto, la senadora priista Diva Gastélum, resaltó que la iniciativa hoy votada salió del tricolor, pues fue propuesta por Yolanda de la Torre Valdez y el tema ha sido impulsado por priistas.



"Con todo el cariño que le tengo a Angélica de la Peña, debo decir que este trabajo tiene un origen en Sinaloa. Nosotros tuvimos un hecho sangriento muy fuerte, en el Platanar, Concordia, un 24 de diciembre del 2010 -muy, muy fuerte-, donde grupos, gavillas locales, les avisaron a las familias que tenían que desocupar el lugar, que querían el ganado y las tierras de ellos", expuso.



Sin embargo, coincidió que entre los principales pendientes que deja esta legislatura es una ley que combata de forma integral esta problemática, y confió en que los datos proporcionados por dichas dependencias, ayuden a los siguientes parlamentarios.



"Es verdad que la Ley de Víctimas todavía no lo tenemos como tal. Angélica lo dice bien, porque solamente está un concepto no definido -parece una contradicción- de desplazamiento, como que nos da preocupación decir que es forzado y que es interno; pero, ese es el camino que tenemos que alcanzar", agregó.



En el dictamen, se indica que no existe una cifra oficial sobre el número de desplazados por culpa de la violencia, pero en una estimación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de 2009 a 2017, la cifra supera los 310 mil.



Tan sólo el año pasado, se refiere, se registraron 29 episodios de desplazamiento, de los que 20 estuvieron relacionados con el narco.



Además, de que 23 mil 169 personas tuvieron que abandonar sus lugares de origen, 21 mil por la violencia desatada por los cárteles y la persecución de sus integrantes, señaló.



Entre las razones del desplazamiento interno se menciona a la violencia e inseguridad.