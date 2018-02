Piden diputados del PRI renuncia de Enrique Ochoa por mala gestión

Cd. de México.- Diputados federales del PRI pidieron este martes la renuncia del dirigente nacional de su partido, Enrique Ochoa.



Durante una reunión privada, previa a la sesión de este día en San Lázaro, los legisladores federales solicitaron a su nuevo coordinador, Carlos Iriarte, ser el conducto para pedir al Presidente Enrique Peña Nieto un relevo en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), antes de que inicie las campañas.



Instalados en la sala de juntas conocida como "la pecera", unos 30 diputados, entre coordinadores estatales y vicecoordinadores del grupo, fueron testigos de la exigencia.



De acuerdo con el testimonio de varios priistas, participaron un total de 19 oradores y la coincidencia, en todos los casos, fueron las acusaciones contra Ochoa por la falta de operación política y comunicación con los liderazgos locales en la designación de las candidaturas.



La inconformidad por el reparto de espacios para el Senado y algunas posiciones locales desataron la crisis que, en los últimos días, ha generado hasta la renuncia de militantes del tricolor.



"Se pidió al coordinador Iriarte que fuera el conducto con Los Pinos para solicitar la destitución de Ochoa. Mientras Ochoa esté ahí, no hay ánimo para trabajar y nadie está dispuesto a hacerlo", aseveró uno de los priistas.



"Todos hablaron de un solo tema: pedir la cabeza de Enrique Ochoa", sintetizó otro.



"Los reclamos fueron tres: los priistas están renunciando y Ochoa no hace nada; no hay operación en los estados ni para la designación de candidaturas ni para la cicatrizar las heridas y, lo más preocupante, se dejó en claro que si esto sigue así puede darse una campaña de brazos caídos", relató uno más de los legisladores.



Los diputados acusaron a Ochoa y a su dirigencia de favoritismos, imposiciones, maltrato, omisiones, cerrazón para el diálogo, ausencia de negociación y de operación cicatriz.



Algunos aseguraron que Iriarte les ofreció una reunión con el dirigente nacional, misma que fue rechazada por los diputados, quienes pidieron que el tema sea resuelto por el Presidente o por el abanderado presidencial, José Antonio Meade.



Tras la designación de candidatos el PRI enfrenta problemas en varios estados del País, sobre todo donde es oposición.



Las principales quejas e inconformidades se han registrado en Baja California, Durango, Guanajuato, Sonora, Quintana Roo, Veracruz y Michoacán, tierra natal de Ochoa.