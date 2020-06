Piden diputados cambio en estrategia contra violencia en México

Diputados del PAN y PRD hicieron un llamado a que haya cambios en la estrategia contra el crimen organizado, al señalar que el atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana de México, Omar García Harfuch, revela el grado de impunidad con que opera.

Al respecto, el diputado Luis Mendoza Acevedo acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha subestimado la presencia de grupos delincuenciales y no ha querido atender la crisis de inseguridad regionales ni comunitarias.

"No invierte en seguridad y deja a la zozobra a los gobernadores y cuerpos de seguridad estatales y municipales", dijo.

"No, jefa de gobierno, el atentado en contra del Secretario no es por el gran trabajo de la 4T en la capital, es consecuencia de abandonar a los policías, ellos mismos se han quejado de que no les pagan y no les respetan sus derechos", indicó el legislador de la Ciudad de México.

El diputado panista reconoció el trabajo de Omar García Harfuch, porque ha atendido con firmeza las labores de inteligencia para frenar los embates de la inseguridad.

"Y vemos una irresponsabilidad del Presidente López Obrador, quien tuvo la 'acertada' idea de exhibir ayer en conferencia de prensa, los nombres y fotos de líderes criminales en la Ciudad de México, situación que puso en alerta a los cárteles".