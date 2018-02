Piden destituir a jefe de Seguridad Pública

Tampico, Tam.

Ante la ola de asaltos y robos que se han registrado en zonas comerciales, incluso dentro de tiendas y restaurantes, “es necesario que se establezca una nueva medida de seguridad, toda vez que es una vergüenza que esté sucediendo esto en las ‘narices’ de los policías”, dijo la regidora América Sandoval.

Precisó que en Tampico no se le ve al delegado de Seguridad, y sólo se sabe que no sale de la Playa de Miramar en Ciudad Madero; “no se pone las pilas”, acusó.

“Yo hago un llamado al gobernador del estado a que haga un cambio inmediato de delegado de Seguridad o su destitución porque no está rindiendo el trabajo al 100 por cierto; vemos que cada día más sube el índice de asaltos hasta en las colonias, ya no puede llevar uno el celular a la tienda porque pasa un motociclista y te asalta”, indicó.

Ya son varios asaltos que se cometen a mano armada en plena zona centro de la ciudad; uno en un restaurante del centro histórico, otro a unos pasos de la alcaldía, otros dos a jovencitas y por si fuera poco el robo a la Oficina Fiscal.

“El problema estriba en parte, en que al delegado Alejandro Beaven Magaña no le gusta poner a los policías a hacer rondines de vigilancia pie en la zona céntrica”, dijo.

“Tenemos que recordarle al delegado que su función es prevenir e inhibir el delito. Durante la semana he visto que ha habido 12 asaltos, el último es el de Degas, en una semana, y si a eso le agregas que el delegado no se ha visto, esto no es resultado más que de la ausencia de él, el que no este presente en Tampico eso da para que los elementos anden en otras cuestiones”, indicó.

Refirió que más bien los elementos a su mando hacen funciones de agentes de vialidad, lo que no les corresponde, “pero qué se puede hacer, cuando el gato no está, los ratones hacen lo que quieren”.