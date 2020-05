Piden desempleados apoyos económicos

Tampico, Tam.- Un grupo de cuando menos 50 personas que dijeron estar desempleados, pidieron apoyos económicos a los tres órdenes de gobierno, pues aseguran que no cuentan con solvencia para mantener a sus familias.

Fue al mediodía de este lunes que se postraron frente al Palacio Municipal para pedir que los gobiernos de los tres órdenes los apoyen, pues aseguran que tienen más de dos meses sin percepciones por falta de trabajo.

Sergio Rodríguez Gutiérrez, uno de los desempleados manifestó que es incongruente que el Gobierno Federal esté apoyando a los jóvenes que ni trabajan, ni estudian, denominados "Ninis" y a la clase obrera se le deje desprotegida cuando se quedan sin empleo.

"Estamos cansados de nuestro gobierno por el simple hecho de que mantenemos estudiantes, mantenemos a los Ninis, con los adultos mayores no tenemos problemas, porque fueron parte del progreso que dieron a nuestro país, pero no vemos justo que los que aportamos a la economía, no tengamos un apoyo en tiempos de desempleo".

Indicó que son trabajadores independientes, que no están esperanzados a una plaza laboral, "estamos por temporadas y cuando o trabajamos, lo hacemos por cuenta propia, pero ahorita nadie quiere invertir porque prefiere guardar el dinero para lo que viene".

Refirió que todas las empresas dedicadas a la construcción están despidiendo a su personal, pues no pueden solventar la nómina sin registrar avance en los proyectos que tienen.

Indicó que desde que inició la cuarentena los han ido despidiendo paulatinamente de sus empleos y muchos de ellos ya no tienen recursos para continuar solventando los gastos familiares.

Pidió que el Gobierno Federal les apoye con créditos a la palabra u otro mecanismo de apoyo económico para la subsistencia.

Por último Rodríguez Gutiérrez, refirió que el Gobierno les pide que se queden en casa, pero desde ahí, no pueden sostener a sus familias.