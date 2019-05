Piden descongelar cuentas de la UAEH

Pachuca, Hgo.

Estudiantes, catedráticos y personal de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), encabezados por el presidente del patronato Gerardo Sosa Castelán y el rector Adolfo Pontigo Loyola, marcharon en la ciudad de Pachuca hacia palacio de gobierno para pedir el descongelamiento de sus cuentas.

De último momento decidieron no llegar al C5i donde se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La marcha, programada para este miércoles, estaba diseñada para salir de la preparatoria número 1 hacia, el C5i que será inaugurado por el mandatario nacional, para pedir su intervención en el descongelamiento de 166 cuentas que mantiene inhabilitadas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sin embargo el rector señaló, que por seguridad no se acudiría con el mandatario.

Los universitarios señalaron que no hay razón para mantener el bloqueo de cuentas y luego de que la noche de anteayer la UIF emitió información respecto a que la Universidad había sido notificada para acudir a la audiencia de información y no lo hizo, las autoridades universitarias aseveraron que es mentira.

Así también reiteraron que no están descongeladas las cuentas de pago de nómina y becas por lo que mantienen su protesta.

INVESTIGA PRESUNTO "LAVADO"

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ante posibles actos ilícitos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en la que se investigan 320 millones de pesos encontrados en el extranjero, su gobierno actuará sea quien sea, ya que podría haber el delito de "lavado" de dinero.

"Cada vez que hay estos movimientos que pueden resultar ilegales, se tiene que actuar, hay todo un protocolo en ese sentido de modo que fue lo que se hizo y se está en una etapa de investigación. Si resulta que la Fiscalía General decide con todos los elementos liberar las cuentas de la universidad, eso se va hacer, pero hay actos ilícitos se va a actuar, sea quien sea. Cero corrupción cero impunidad", advirtió.

En conferencia de prensa mañanera el mandatario giró instrucciones al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto para que se actúe con justicia en ese caso.

"Que se presenten todos los elementos y que la instancia correspondiente resuelva si requieren recursos en la universidad, estamos procurando que se aclare lo más pronto posible para que no se les detengan fondos si se trata de recursos de procedencia licita", expresó.

Sostuvo que como es una investigación que viene del extranjero, se debe conocer el fondo del dinero y conocer si es de procedencia ilícita.

"Si se resuelve de que no hay ningún problema pues de inmediato hay que descongelar las cuentas pero si no se puede demostrar el origen pues es delito y se tiene que castigar ya no se puede permitir la corrupción. Yo espero que se aclare", dijo.