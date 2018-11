Piden derecho para elegir comisionado de búsqueda

Queremos que sea elegido, votado por las víctimas porque somos aquí los que más estamos sufriendo y padeciendo las cosas . María Icela Valdez Cháidez, vocera del Colectivo 10 de Marzo de Reynosa

Cd. Victoria, Tam.- Será hasta el próximo año, tentativamente a partir del mes de enero, cuando elFrancisco Javier García Cabeza de Vaca elija a quien habrá de ser el Comisionado Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sin embargo familiares de las víctimas pedirán al Ejecutivo poder ellas elegir a quien representará dicho cargo.

Esto lo anticipó la vocera del Colectivo 10 de Marzo de Reynosa, la señora María Icela Valdez Cháidez, "tienen que dar el nombramiento al Comisionado Local de Búsqueda pero hasta ahorita no ha emitido la convocatoria el gobernador, y no sabemos cuándo lo vayan a hacer", la activista por los Derechos Humanos en la zona fronteriza indicó que el proceso puede estar congelado debido a la transición de la Procuraduría General de Justicia a la nueva Fiscalía General.

"Pero nosotros ya no podemos esperar más, queremos que sea elegido, votado por las víctimas porque aquí somos los que más estamos sufriendo y padeciendo las cosas", la señora Valdez Cháidez apuntó que ha estado buscando al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Glafiro Salinas Mendiola, así como al presidente de la Comisión de DDHH en el Congreso, el diputado José Ciro Hernández Arteaga, para presentarles estas inquietudes.

Apuntó que el nuevo Comisionado Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas debe de ser una figura autónoma e independiente tanto del Gobierno del Estado como de la Fiscalía General, así como debe de contar con un presupuesto suficiente para poder llevar a cabo sus funciones. Como ejemplo señaló que el Instituto de Atención a Víctimas del Delito solamente recibe un presupuesto anual de 8 millones de pesos, los cuales solo cubren gastos ordinarios, por lo que miles de víctimas se quedan sin atención por problemas presupuestales.

"Quisiéramos que se le aumentara a unos 50 o 60 millones de pesos al Instituto de Víctimas porque se les dan 8 y no sirve eso para nada, en Reynosa no tienen hojas, no tienen tintas, no tienen absolutamente nada, ni en Nuevo Laredo, ni en Río Bravo, allá está totalmente abandonado", finalmente afirmó que el pasado 17 de octubre se agotaron los recursos de ese instituto para este año.