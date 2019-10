Piden denuncias sólidas contra el juez electoral

Ciudad de México.

Senadores del PAN y del PRI exigieron que las pesquisas abiertas al magistrado electoral José Luis Vargas deriven en denuncias sólidas y no representen, de facto, un indulto.

"En apariencia todo indica que no está bien el asunto, pero habrá que escucharle a ver si tiene otros negocios que sean legales y que podría justificar. Yo preferiría denuncias muy sólidas y no filtraciones, pues no sé si esto vaya a derivar en su renuncia, como fue el caso del (ex Ministro) Eduardo Medina Mora", planteó la senadora panista Xóchitl Gálvez.

La hidalguense también mencionó el caso del ex líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps.

"Ahora resulta que lo está buscando la Interpol cuando lo tuvieron a la mano; es como decirle 'te estamos investigando', o para que nos des el espacio, porque lo necesitamos y se hace un indulto anticipado, o realmente quieren hacer justicia", expuso.

"Si realmente quieren hacer justicia y realmente se quiere aplicar la ley, tiene que haber una investigación sigilosa, en la que tengan todo amarrado en apariencia; pudiera ser la esposa, tal vez, renta departamentos y le depositaban en efectivo y por eso tiene depósitos en efectivo"

En el mismo sentido se manifestó el senador Julen Remetería, también panista, para quien es necesario desarrollar la investigación con imparcialidad.

"Si es para combatir la corrupción, está bien que se dé. Pero lo que se tiene que hacer es que sea con absoluta objetividad y que sea imparcial, pues eso va a ayudar al país y que no se ocupe para ningún otro fin. Que sea la búsqueda verdadera del ataque a la corrupción", dijo.

El senador priista Manuel Añorve exigió que el Magistrado tenga oportunidad para aclarar los señalamientos.

"Siempre que existe una nota de esa naturaleza, se debe procurar voz a quien se señala. Obviamente tendrá argumentos para dar una explicación muy concreta. No debemos politizar estos temas. Simple y sencillamente que quien está señalado tenga oportunidad de aclarar y de defenderse", afirmó.