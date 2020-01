Piden denunciar trata de personas

¨Nosotros calculamos que el 30% de los casos son mujeres jóvenes, pero además la mayor parte de las desapariciones de mujeres tiene que ver con el negocio de la Trata de Mujeres.¨ Guillermo Gutiérrez Riestra, vocero del Colectivo de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas

Cd. Victoria, Tam.

Entre el 2018 y 2019 han sido presentadas alrededor de cinco denuncias por casos de Trata de Personas en Tamaulipas, sin embargo, colectivos de Familias de Desaparecidos consideran que por lo menos el 30 por ciento de los casos de personas desaparecidas corresponde a jovencitas que pudieran haber sido secuestradas por grupos delictivos con esa finalidad.

"Lamentablemente el tema de Trata de Personas aunque no haya denuncias no quiere decir que el delito no existe, es un tema que hemos estado trabajando en cuestión de concientización y de prevención, sobre todo en la población migrante porque es uno de los grupos más vulnerables que pueden ser activos fijos dentro de la problemática de trata de personas", mencionó la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Olivia Lemus.

Resaltó que en la actualidad no se cuenta con denuncias activas por este delito ante la Codhet, sin embargo, precisó que es la Fiscalía General de Justicia del Estado quien investiga este crimen pero reiteró el llamado a la población para que denuncie; para esto el Gobierno del Estado difunde el número 01 800 553 3000 o a la página en internet www.aqui-estoy.org/.

NECESARIO PREVENIR

"Es muy importante que trabajemos el factor prevención, sobre todo en redes sociales, porque es ahí donde están los enganchadores, es ahí donde están los perpetradores que están tratando de enganchar a nuestros niños, niñas y adolescentes, y también a la población en edad adulta".

COLECTIVOS

Redes operan en Tamaulipas

Por otro lado, el vocero del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas, Guillermo Gutiérrez Riestra, precisó que actualmente no existe una Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas en la entidad, "nosotros calculamos que el treinta por ciento de los casos son mujeres jóvenes, pero además la mayor parte de las desapariciones de mujeres tiene que ver con el negocio de la Trata de Mujeres".