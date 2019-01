Piden dar reversa a alza de derechos vehiculares

Monterrey, México.

Encabezados por Argelia Montes, los inconformes mostraron cartelones en los que evidencian que el refrendo vehicular que aplica para este año en Nuevo León es el más alto del país y en los que cuestionan a los Diputados locales que votaron a favor de esos aumentos y al Gobernador Jaime Rodríguez por no atender las demandas de "la raza".

"Estamos inconformes a los impuestos que se autorizaron y que ya están vigentes porque se publicaron en el Periódico Oficial, pero estamos exigiendo que se le de reversa a esos aumentos", expresó.



"Es una burla para los ciudadanos el que se den estos aumentos, cuando en tres años de este Gobierno no tenemos obras, no tenemos seguridad ni mejoras en nada.



"Sabemos que hay que pagar impuestos, pero también saber en qué se han gastado lo que hemos pagado ya, que se transparente a dónde fueron a dar nuestros pagos, porque no podemos permitir que sin explicación, sin transparencia, nos vuelvan a aumentar el refrendo".



Agregó que los legisladores saben que tomaron una mala decisión y que actuaron en contra de las demandas de los ciudadanos, porque algunos están tratando de revertir su decisión.



"Ellos autorizaron y ahora se quieren desistir", añadió, "eso nos demuestra que tenemos unos pésimos servidores públicos, unos tontos Diputados que no saben ni lo que están haciendo".



Al grito de "¡ni un peso más, ni un peso más!" y "¡no más impuestos, no más impuestos!", Montes anunció que mañana a las 15:00 horas, junto con integrantes de la asociación "Ciudadano Empoderado", estarán pegando calcas en rechazo al aumento en el refrendo en diferentes puntos de Morelos y de Padre Mier.



"Nuestras manifestaciones van a seguir, ya nos sumamos diversas asociaciones y organizaciones, y vamos a seguir con las protestas hasta que le den marcha atrás a estos incrementos y si no hay respuesta en ese sentido del Gobernador y de los Diputados, vamos a ir con el Presidente de México", expresó.



"Tenemos que actuar porque el ciudadano no puede seguir pagando los platos rotos, el ciudadano es el que manda, no el que nada más paga".