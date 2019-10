Piden dar a conocer créditos pendientes

Cd. de México.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe dar a conocer la relación de créditos fiscales pendientes de cobro, originados por sanciones administrativas, que resultaron de las solicitudes hechas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública (SFP), ordenó el INAI.



La relación debe abarcar del primero de julio de 2018 al primero de julio de 2019.



El SAT debe precisar fecha de solicitud, fecha de recibido, número de expediente, denunciado, importe y estado en que se encuentra la recuperación.



Al presentar el caso ante el pleno, la Comisionada Josefina Román Vergara aseguró que proporcionar información como la solicitada al SAT es indispensable para la rendición de cuentas, al constituirse estas responsabilidades en créditos fiscales.



En respuesta al particular interesado en conocer los créditos fiscales pendientes de cobro, el SAT argumentó que la información del Inventario de Créditos Fiscales, remitido por la ASF y la SFP, es confidencial y está protegida por el secreto fiscal.



Inconforme con la clasificación, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI. En alegatos, el SAT reiteró su respuesta y precisó que, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, no está obligado a contar con un documento que contenga la información con el nivel de detalle solicitado ni a generar uno específico para responder a la solicitud.



Sin embargo, en el análisis del caso se determinó que la información solicitada no constituye un secreto fiscal, pues se trata de créditos fiscales firmes y exigibles, derivados de multas o sanciones administrativas federales, que deben ser cobradas por el SAT.



Por ello, el pleno del INAI revocó la respuesta del SAT y le instruyó proporcionar al particular el documento que dé cuenta de los créditos pendientes de cobro, del primero de julio de 2018 y al primero de julio de 2019, los cuales resultaron de las solicitudes realizadas por la ASF y la SFP.