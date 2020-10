Piden cristianos omitir Halloween

Valle Hermoso, Tam.- Cristianos de la localidad, motivan a los habitantes para que no participen en los festejos foráneos del Halloween o la Noche de Brujas, pues además de poner en riesgo sanitario a los menores, es una actividad no grata para los creyentes.

David Santiago, Pastor de una iglesia cristiana del poblado El Realito, dijo que no solo hay que darse cuenta del riesgo sanitario en el que se pondría a los menores, sino también en la maldición que conlleva celebrar algo no grato para Dios.

Por otra parte, la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), dio a conocer que los panteones estarán cerrados por el Día de Muertos, pero el festejo de Halloween o noche de brujas, aún no se abe si se va a cancelar o no.

Mientras se hace oficial la celebración del 31 de octubre, los cristianos ya están pidiendo a la comunidad que no participen y que no se arriesguen, más allá de una enfermedad, a participar en algo que se considera por los creyentes no grato.