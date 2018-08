Piden se consolide el sistema penal para paz

Ciudad de México

El próximo gobierno debe tener entre sus prioridades la consolidación del sistema de justicia penal, para que haya el proceso de pacificación que plantea, coincidieron el Ministro José Ramón Cossío y Edna Jaime, directora de México Evalúa.

El Ministro de la Suprema Corte advirtió que más allá de entusiasmos democráticos no puede haber proceso de paz en el País si no se tiene un sistema de justicia penal eficiente y sólido.

Al participar en la presentación de un diagnóstico de México Evalúa sobre el sistema de justicia, Cossío resaltó la necesidad de poner la justicia penal como un tema central de la agenda, o de lo contrario se volverá a caer en el mismo problema y las víctimas quedarán profundamente ofendidas y lastimadas.

"No va a haber proceso de pacificación, no va a haber transición a nada si una vez concluido ese proceso, pase lo que pase, yo no tengo claro qué es lo que va pasar, pero pase lo que pase, después no hay las condiciones de recuperación", expresó.

"Se va volver a caer en el mismo problema con una sociedad mucho más lastimada, mucho más dolida. No puede haber proceso de paz (...) o como se vaya a llamar, restaurativo, transicional, lo que se quiera hacer, si no se tiene un sistema penal eficientísimo".

En la Casa Lamm, el Ministro recalcó que el Derecho es un mundo altamente técnico, no de entusiasmos ni anhelos, por lo que hace falta un verdadero esfuerzo político para que los operadores del sistema cuenten con las debidas capacidades técnicas para afrontar los litigios.

"Si no logramos resolver estos demás, yo de verdad no encuentro cómo vamos a generar paz social, vamos a generar transformación más allá de repentinos y muy importantes entusiasmos democráticos. Si lo que queremos es la pacificación, yo creo que empezar con ideas generales es complicado y es peligroso", aseveró.

"Yo creo que lo que tenemos que hacer paralelamente, pero no por ello secundariamente, es entender que todo proceso de pacificación en una sociedad como la nuestra tiene que pasar por la imposición de las normas jurídicas".

Sólo si quien delinque es investigado, llevado a proceso y sentenciado, agregó el Ministro, se va generar un incentivo muy poderoso para que otras personas se den cuenta que delinquir no es un buen "negocio".

"Las ideas que se están planteando sobre la paz, sobre la necesidad de restablecer tejido social, sobre la necesidad de pacificar sectores es importantísima, pero eso pasa desde mi punto de vista y tiene como precondición el hecho de que tengamos un sistema de justicia penal sólido, eficiente, que castigue a quien tenga que castigar y que no castigue a quien no tiene que castigar", insistió.

En tanto, Edna Jaime, directora de México Evalúa, planteó al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que la consolidación del sistema de justicia penal sea una prioridad de su Gobierno.

La justicia, sostuvo, debe estar en el centro de cualquier esfuerzo de pacificación y de reconciliación.

"Lo que la justicia genera es también los mecanismos para abatir impunidad, para poder generar mejores investigaciones para llegar a la verdad", aseveró.

"Queremos un sistema de justicia que funcione, un sistema de justicia que respete los derechos, un sistema de justicia que permita el acceso a las víctimas".

Al presentar el diagnóstico "Hallazgos 2017. Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia", Jaime llamó al próximo gobierno a retomar la consolidación del sistema como una prioridad.

"El acceso a la justicia no debe jugar un papel secundario en la agenda pública del País", enfatizó la especialista.

Entre las carencias que evidenció Jaime, están la inexistencia de una instancia técnica coordinadora de los esfuerzos y la falta de operadores suficientes y capacitados.

Jaime también acusó falta inversión, pues además de la inexistencia de una bolsa etiquetada, sólo 6 de cada 100 pesos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) se destinan a ese rubro.

México Evalúa recomendó la creación de una instancia técnica de coordinación nacional; el desarrollo de un nuevo modelo de procuración de justicia, y la profesionalización de los operadores.

María Novoa, coordinadora del programa de justicia en México Evalúa, llamó a la próxima Administración federal a "subir" la consolidación del sistema como una prioridad nacional.