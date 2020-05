Piden considerar esencial a iglesias

Ante la incertidumbre de fechas para que los cultos religiosos de Reynosa reanuden actividades, varios clérigos cristianos acudieron ayer a la Presidencia Municipal a entregar un documento con la finalidad de que el gremio deje de considerarse no esencial.

En su propuesta, expresan que pueden trabajar guardando sana distancia, promoviendo la higiene, el lavado de manos, así como el uso de cubrebocas.

"Es terrible que a la iglesia se le considere como no esencial, porque nosotros hemos contribuido en el bienestar de la sociedad, hemos estado en los momentos más difíciles y ahora no es la excepción, no queremos ningún beneficio, solo que tomen conciencia de que la fe para el hombre es importante", mencionó el pastor Jonatan Luna.

El oficio fue respaldado por lo menos por 300 clérigos cristianos.

A su arribo en las oficinas municipales portaron una camisa negra donde destacaba la frase "Iglesia esencial". "No podemos quedarnos con brazos cruzados, hacernos a un lado como si nada pasara, la sociedad de Reynosa nos necesita, estamos de acuerdo en que debemos cumplir con las recomendaciones de salud, solo queremos que nos dejen seguir participando, contribuir", insistió.

Desde finales de marzo, se emitió un decreto que fijo a todas las corrientes religiosas como no esenciales, por la que los cultos quedaron prohibidos hasta nuevo aviso.