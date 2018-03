Piden cesar a 6 agentes aduanales de Matamoros. Gestionan quitarles la patente

Hay agentes aduanales que ya están completamente al servicio del crimen organizado, que incluso el apoderado legal es gente de ellos . Arturo Soto Alemán, subsecretario de Ingresos

Cd. Victoria, Tam.- Seisaduanales ense encontrarían bajo investigaciones por cuestiones como extorsión, contrabando, y contubernio con agrupaciones del crimen organizado, para lo cual el Gobierno del Estado estaría solicitando a la Administración General de Aduanas la recisión de las patentes de los presuntos implicados.

“Hemos enviado un oficio a principios de enero al Administrador General de Aduanas no solamente las aduanas donde está sucediendo este tipo de información, sino que adicionalmente le he hecho saber a los agentes aduanales que están coludidos con el crimen organizado”, apuntó el subsecretario de Ingresos, Arturo Soto Alemán, “y lo he invitado a trabajar con el Gobierno del Estado en contra de las fuentes de financiamiento del crimen organizado”.

“Hay agentes aduanales que ya están completamente al servicio del crimen organizado, que incluso el apoderado legal es gente de ellos, agentes aduanales que están completamente al servicio de ellos y eso no puede suceder”, advirtió.

Recordó que hace quince días se llevaría a cabo un operativo en la aduana de Reynosa en donde se encontraron irregularidades, sin embargo el funcionario estatal mencionó que se lleva más avance en la aduana matamorense, por lo que tras concluir en esta habrá de revisarse a profundidad aduanas como la de Reynosa y Nuevo Laredo.

“Es una instrucción que me ha dado el gobernador del Estado, atacar duro las fuentes de financiamiento del crimen organizado”.