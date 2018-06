Piden a candidatos no olviden a discapacitados

"Tan retrasado nuestro modelo de atención...ya no puede ser desde la asistencia social". Marco Bracho Ruiz, director del Centro de Capacitación y Talento Empresarial Reynosa.

Piden a los candidatos de todos los partidos políticos reestructurar el tema de la discapacidad, ya que actualmente no se puede ver como un modelo de atención antiguo que se basa en el asistencialismo.

Marco Bracho Ruiz, director del Centro de Capacitación y Talento Empresarial Reynosa, comentó que el modelo antiguo prevalece en el País y que fue diseñado a finales de la segunda guerra mundial.

"Que delicado, tan retrasado nuestro modelo de atención para estas personas tan importantes, el que haya un nuevo modelo de atención implica que haya una reestructura de cómo las dependencias funcionan", dijo.

Explicó que cambiar el modelo es una cuestión de derechos humanos, y en este tema si se puede avanzar tanto a nivel federal, estatal y municipal.

Tamaulipas ya cuenta con una ley que es la más avanzada del País y vanguardista, incluso cuenta con una Secretaría, por ello se debe tomar como base para los candidatos a la Presidencia de la República y legisladores federales.

"Queremos escuchar posturas en este sentido, posturas con enfoque a los derechos humanos, las propuestas que tienen los candidatos presidenciables es el tema de crear una Secretaría, un padrón y capacitación para el personal...el padrón ya lo tenemos legislado en nuestro estado", expresó.

"Una persona con discapacidad es aquella que puede hacer las cosas y no las hace, esas personas que no ven, no oyen o no caminan con lo poco que tienen pueden estar haciendo más que aquellos Reynosenses que lo tienen todo", explicó.