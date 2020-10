Piden candados para autoconstruir vivienda

CIUDAD DE MÉXICO

La propuesta, enviada por la Consejería Jurídica de la Presidencia al Congreso, plantea la opción de adquirir terrenos para construir vivienda, eliminar intermediarios y aumentar la autoconstrucción a través de un crédito de estos organismos.

Fernando Soto-Hay, director de Tu Hipoteca Fácil, dijo que en las reglas debe quedar claro que los recursos son para construir vivienda, que haya asesoría técnica para dar valor patrimonial a los inmuebles o que permita al derechohabiente solicitar un nuevo crédito. "La mayoría de las casas que se autoconstruyen no son comercialmente viables", expuso. Mario di Constanzo, ex presidente de la Condusef, afirmó que se deben fijar candados para la entrega directa de recursos y cómo será la garantía hipotecaria, pues la iniciativa enfrentará falta de terrenos o lugares propensos a desastres naturales. "Se puede adquirir un terreno en donde no hay servicios y el valor de la garantía baja... además se favorece la construcción de un piso, cuando la política que se revisó era construir para arriba", comentó. Soto-Hay expresó que estos esquemas sólo serán exitosos si se diseñan programas de acompañamiento para construir viviendas que no se queden incompletas.

Ambos coincidieron en que el crédito puro no será suficiente para comprar terreno y construir casas y la banca ofrecerá altas tasas en caso de cofinanciamiento. "Es muy riesgoso, tiene muchas implicaciones para el tema de garantías hipotecarias, seguros y, sobre todo, cómo se van a cerciorar de que el crédito realmente se ocupe en la construcción de vivienda", apuntó Di Constanzo. Entre otros cambios, para el Infonavit se plantea esquema "Línea 6", que permitiría refinanciar un crédito adquirido con otra institución, además de que para créditos subsecuentes, que ya son posibles, pero sólo a través de un cofinanciamiento con la banca, se elimina este requisito, lo que permitiría tomar un crédito puro del Infonavit en dos ocasiones, siempre que se liquide el primer préstamo. En el caso del Fovissste, los cambios contemplan la adquisición de terrenos y acceder a un crédito sin intermediarios. Actualmente, los financiamientos se realizan a través de Sofomes avaladas por el organismo.