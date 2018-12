Piden cambiar refranes con animales para no discriminarlos

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización por los derechos de los animales PETA publicó a través de su cuenta de Twitter una iniciativa para cambiar elementos de refranes con animales con el fin de no discriminarlos.

Words matter, and as our understanding of social justice evolves, our language evolves along with it. Here´s how to remove speciesism from your daily conversations. pic.twitter.com/o67EbBA7H4