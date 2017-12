Piden cabeza del director

Madrid, España

A pesar de arrasar en taquilla en su fin de semana de estreno superando los 450 millones de dólares en todo el mundo y convertirse en el quinto mejor estreno de la historia, Star Wars: Los Últimos Jedi no ha convencido a todos los espectadores. Especialmente críticos se han mostrado los fans más puristas de la saga, que señalan directamente al escritor y guionista Rian Johnson. Tal es su descontento que han promovido una petición formal en la que reclaman a Disney el despido de Johnson y que The Last Jedi no forme parte del canon oficial de Star Wars.

Un grupo de fans de la franquicia creada por George Lucas ha iniciado una petición online en Change.org que suma ya casi 15 mil apoyos para despedir a Rian Johnson, a quien Disney ha encargado ya una nueva trilogía de Star Wars desvinculada de la saga Skywalker. Gran parte del público considera que el cineasta estadunidense en su intento de renovar la saga se no solo se aleja de los cánones de Star Wars, sino que directamente traiciona el espíritu de la franquicia creada por George Lucas.