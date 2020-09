Piden bajar precio del diésel marino

Tampico, Tam.- Un nutrido grupo de pescadores bloquearon la principal calle de los astilleros de Tampico en exigencia a la disminución del precio del diésel, toda vez que aseguran que sus patrones no pueden mover sus embarcaciones pesqueras.

Con cartulinas en mano realizaron la manifestación.

Fue alrededor de las 9:00 horas que los pescadores bloquearon la calle Heriberto Jara de la colonia Morelos, mismo que dicen que otra problemática, es la extensión de la veda de camarón, pues este día tenían que estar zarpando y ahora será hasta el 24 de septiembre.

Señalan que se trata de 188 barcos los que componen la flota pesquera en los cuales, dos mil trabajadores están sin trabajar y sin llevar el sustento a sus familias.

Aseguran que esta situación ya no pueden soportarla, pues tienen aproximadamente seis meses sin trabajar, en parte por la veda del camarón que se supone concluía este 15 de septiembre y ahora la han extendido.

Los inconformes lanzaron consignas en contra del Gobierno Federal, señalando que los ha dejado solos ante esta difícil situación que se atraviesa.

"Nunca nos habíamos quedado sin salir a pescar", "Ya deberíamos estar en el mar listos para trabajar", "Apoyo al Diésel marino señor presidente", "Queremos su apoyo para el subsidio de diésel marino o nos quedaremos sin trabajo", "Queremos nuevo precio al Diésel marino", fueron algunas de las consignas que se leían en las cartulinas que exhibieron.

Uno de los manifestantes que dijo llamarse Raúl Castellanos indicó que este martes debieron haber salido a pescar pero no pudieron y por ello decidieron manifestarse ya que están apoyando a sus patrones, además de que ellos también salen perjudicados.

"Queremos ya no un subsidio, sino un precio justo al diésel para poder seguir laborando, tenemos casi 6 meses sin trabajar, nos ampliaron el decreto 10 días más y nosotros ya tenemos ganas de salir a trabajar... En la casa no hay nada para sobrevivir, hasta ahorita no hay nada de respuesta y estamos esperando y hasta ahorita el gobierno no nos ha dado nada", detalló.

Otro de los inconformes identificado como Lorenzo Valencia Córdova dijo "esta situación ya es intolerable, está en 20 pesos el litro, cuando en Estados Unidos está a siete pesos, queremos que cuando menos lo ajusten a 10 u 8 pesos porque de dónde va a agarrar el armador un millón 600 mil pesos para avituallar un barco y las vedas ya son más largas, yo no sé por qué lo hacen si la veda estipula 3 meses, 105 días, y cada vez son más largos los períodos y no nos hacen caso las autoridades ni estatal, ni federal".

"Algunos barcos necesitan 40 mil ó 60 mil litros de diésel, entonces con qué nos van a pagar o a dar préstamos. Yo en lo personal tengo 3 meses sin poder surtir una receta porque son mil 300 pesos y no hay trabajo, y así muchos compañeros", aseveró.

Insistieron en que el gobierno federal los apoye, asegurando que no se moverían del sitio de la protesta hasta no recibir buenas noticias al respecto.