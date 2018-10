Piden ayuda para Yamileth

El síndrome Goldenhar provoca hipoplasia auditiva y costilla cervical, que deterioran la vida de la pequeña, Mía Yamileth Chávez Zúñiga, quien apenas tiene tres años de edad y ahora requiere de una operación para poder mitigar los efectos de la enfermedad.

Arminda Zúñiga Resendes, madre de la menor, explica que cuenta con seguro popular, pero no cubre dicha enfermedad, por lo que desde hace tiempo que se le han practicado operaciones con el apoyo de diversas personas.

Actualmente Mía es atendida en el centro universitario de Monterrey, Nuevo León, ya que en Reynosa ni en Victoria, tienen pediatra para atender este tipo de síndrome, por lo que ahora va por su quinta operación que sale en 45 mil pesos.

"Desde que nació me dijeron que no cubre esa enfermedad, yo hago tamales, pidiendo apoyo y su papá es taxista y así nos solventamos, yo tengo más de un año llevándola al universitario, si me pudieran apoyar para la cirugía se los agradecería muchísimo, ya que no cuento con el dinero", dijo.

La menor tendrá que enfrentar con el paso de los años, que la cara se le vaya deformando, además la costilla le va a ir creciendo y lastimando el brazo.

Pequeña. Piden ayuda para Mía Yamileth Chávez Zúñiga, de tres años, quien tiene el síndrome Goldenhar.

"La cirugía le ayudaría un poco en que se le reconstruya todo su oído y la del brazo que es la costilla cervical, que no le lastime todo el cuello y la espalda, porque eso le va a perjudicar", expresó.

Desde que nació la pequeña, los doctores del hospital le informaron a sus padres del síndrome que tenía, incluso tardó internada 17 días, por medio del club rotario le hicieron la primera operación en forma gratuito, posterior

"El llamado es que si me pueden ayudar con lo de la cirugía para mi niña, yo se que Dios es muy grande y va haber gente buena", finaliza la madre de familia.

Los interesados en apoyar a la familia, pueden marcar al teléfono 8334496538 o depositar a la cuenta de oxeo 4766840755307894.

El síndrome de Goldenhar es una condición en que hay varias malformaciones que están presentes desde el nacimiento y que se debe a problemas que ocurren cuando el feto se está formando dentro del útero de la madre.

Las malformaciones principales del síndrome son la asimetría de la cara y problemas en los ojos, el oído, y la columna vertebral, además puede afectar el corazón, los pulmones, los riñones, y el sistema nervioso central

Todavía no se sabe la causa de la enfermedad, ya que la mayor parte de los casos no son heredados.

Documentos. La madre de familia tiene todos los documentos que avalan la enfermedad de la menor.

¿Qué es?

Malformaciones de las orejas. Asimetría de la cara, ya que un lado de la cara no se desarrolla.

Tumores no cancerosos en los ojos. Boca exageradamente grande en un lado de la cara.

Otras anomalías del ojo como pálpebras muy pequeñas, entre otros.