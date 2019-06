Piden ayuda para perro rescatista "Chichi" que ayudó en sismo del 19-S

CIUDAD DE MÉXICO.

A través de redes sociales, se dio a conocer que "Chichí", parte del binomio canino que junto con su entrenador, Luis Campos, ayudaron en labores de rescate en el sismo de 19 de septiembre de 2017, se encuentra en estado delicado.

Reportado como grave, el pastor belga que ayudó a rescatar a personas de durante el 19S se encuentra inmovilizado producto de una lesión cervical que le impide realizar sus movimientos con normalidad, hecho por el cual su dueño ha solicitado ayuda de las personas para poder solventar los gastos médicos del perrito rescatista.

En el post se lee que el can necesita una cirugía y estudios costosos, razón por la que el gasto es prácticamente incosteable para su cuidador, quien por su calidad de rescatista independiente no cuenta con apoyo de ninguna dependencia gubernamental.

"Está muy delicado de salud, tuvo un daño en su columna y no puede moverse... Su binomio se llama Luis Bernardo Campos Salazar, es un rescatista independiente. No pertenece a la Marina", se lee en la publicación.