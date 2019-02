Piden audiencia con López Obrador por refugios

Cd. de México.

Aunque la Secretaría de Salud (Ssa) quitó la suspensión a la convocatoria para refugios, el Gobierno aún pretende que una parte de los recursos etiquetados a este programa se destine de manera directa a las mujeres víctimas de violencia, afirmó Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.

Por esa razón, activistas e integrantes de 140 organizaciones de la sociedad civil que operan refugios solicitaron, a través de una carta, una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Le solicitamos respetuosamente un espacio en su agenda para poder presentarle personalmente cada una de las propuestas", exponen en la misiva.



Las organizaciones buscan hablar directamente con el Mandatario para explicarle que dar apoyos económicos de forma directa a las mujeres víctimas de violencia no contribuye a erradicar este problema, y que la falta de una atención especializada podría impactar en un mayor número de feminicidios.



En la audiencia desean exponerle propuestas para crear un programa integral para atender a las mujeres violentadas.



Figueroa subrayó que esto es la mejor opción porque el Estado ha demostrado por muchos años que no puede proveer protección y servicios especializados e integrales no revictimizantes a las mujeres violentadas.



"Consideramos pertinente y urgente crear un programa integral que permita hacer visible y real, es decir, no solo en leyes sino en los hechos, el derecho humano de las mujeres a vivir libres de violencias", agregaron.



Entre las propuestas de las organizaciones destaca impulsar una política de Estado para los Refugios y Centros de Atención Externa que atienden a las mujeres y sus hijos víctimas de violencia.



Hacer esto, explicaron, permitiría que este programa no dependa de convocatorias que estén en riesgo de eliminarse, como sucedió en días pasados, ni de la voluntad del Gobierno en turno.



Además, permitiría que a los refugios se les etiquete presupuesto para 12 meses y no para 8, como ocurre actualmente, y que los recursos se liberen de manera oportuna.



También piden instalar una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda, de Gobernación, el Inmujeres, la Cámara de Diputados, la Red Nacional de Refugios y las organizaciones expertas en el tema para definir los procesos administrativos, óptimos y eficientes para entregar y trasparentar los subsidios destinados a dichos espacios.



Proponen, además, que todos los recursos asignados en el PEF al programa de refugios sean ejercidos, ya que, acusan, cada ejercicio fiscal se regresa una cantidad significativa, lo que lleva al incumplimiento de las disposiciones de la Cámara de Diputados.



Figueroa recordó que estas propuestas fueron presentadas en diversas ocasiones en el sexenio de Peña Nieto y ante las diferentes autoridades de la Secretaría de Salud en diversos sexenios, por lo que esperan que en esta ocasión sí puedan ser escuchados por el Gobierno federal y se retomen las iniciativas.