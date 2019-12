Piden atender a comunidad LGBT

Ciudad de México

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) e instituciones protectoras de derechos humanos pidieron al gobierno mexicano proteger a la comunidad LGBT+ que ha llegado a nuestro país en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Especialistas en temas de género explicaron que esta comunidad sale de sus países de origen, especialmente de Centroamérica, por situaciones de violencia, pobreza o acceso a la salud; sin embargo, México aún no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el respeto a sus derechos humanos.

"México está relativamente alto en términos de lo que se denominan crímenes de odio y discriminación, nos enfrentamos a una realidad compleja porque México tiene una extraordinaria legislación, pero seguimos teniendo un discurso social que a veces lleva a la violencia", dijo Sofía Cardona, de la Unidad de Protección de ACNUR.

Luego del conversatorio "Personas LGBTI en Desplazamiento Forzado", organizado en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, la experta estimó que entre el dos y cinco por ciento del flujo migratorio que México recibió este año pertenecía a esa diversidad sexual.

No obstante, aclaró que la cifra podría variar debido a que las autoridades no tienen información y la ACNUR no atiende a todos los extranjeros.

En el evento también participó la activista salvadoreña Bianka Rodríguez, ganadora regional para las Américas del Premio Nansen para los Refugiados de la ACNUR. La defensora aseguró que en México han ocurrido 402 asesinatos de integrantes de la comunidad LGBTI entre el 2014 y 2019, y aseguró que el año más violento fue el 2017 con 92 homicidios.

Para revertir esta situación, Bianka Rodríguez consideró que el gobierno mexicano no debe proteger las diversidades sexuales desde una visión asistencialista, sino que "debe reinsertar a estas personas en sus modelos de vida, que retomen sus planes. México ha donado apoyo financiero a los países de Centroamérica, pero realmente no están viendo la causa (del desplazamiento), que no es solamente de factores económicos, sino de seguridad y no existen mecanismos para proteger a las personas en sí".

Por su parte, Hilda Téllez, primera visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, advirtió que los últimos meses han sido muy violentos para la comunidad LGBTI debido al avance de los discursos de odio y movimientos antiderechos.

"Tenemos cláusulas antidiscriminatorias en la Constitución, tenemos un bloque legal amplio y políticas públicas, pero cuando volteamos a ver el discurso social es aniquilante. Se vio muy bien en el proceso de la caravana migrante ese odio hacia lo otro, hacia lo que siento que no me pertenece", criticó.