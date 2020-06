Piden atención a las mascotas

Río Bravo, Tam.- El Gobierno Municipal de Río Bravo a través de la Dirección de Ecología, Protección al Medio Ambiente y Animal, pide a la población atender de manera adecuada a las mascotas, en base a las obligaciones plasmadas en el Reglamento para la Protección y Control de Animales Domésticos.

Ariadna Ibarra Rodríguez, directora de Ecología, Protección al Medio Ambiente y Animal, dijo a los medios de comunicación que de acuerdo a dicha normatividad, los propietarios de mascotas, tenemos los siguientes deberes:

- Inmunizarlas o vacunarlas

- Alimentación de acuerdo a la especie del animal

- Agua limpia, de preferencia purificada

- Brindarles un lugar limpio y con movilidad

- Resguardarlas de las inclemencias del clima, ya sea calor o frío

- Tenerlas dentro de nuestra propiedad

- Pasearlas con cadena y collar

- Desparacitarlas

En lo que hace las responsabilidades civiles, precisó que no se debe perder de vista a nuestro animales, pues civilmente somos responsables de los daños y perjuicios que causen a terceros, además de que no deben constituir una molestia para vecinos y si el can se encuentra al frente del domicilio, el cual tenga rejas, se debe colocar una malla para que todo aquel que transita por la acera, no se agredido por la mascota.

Ibarra Rodríguez, remarcó que las mascotas no deben estar libres en la vía pública, principalmente porque peligra la vida de ellas, ante el riesgo de ser atropelladas, agredidas por otro animal o incluso por una persona y a la vez se evita que ellas también agredan a terceros.

Otra de las finalidades de no tenerles libres en la calle, es evitar que consuman alimentos descompuestos o envenenados o que representen un riesgo para ellas.

Igualmente las mascotas no deben estar atadas, pues se considera maltrato, igualmente el abandono; para cualquier duda, "pueden marcarnos a los números 934-00-20 y 934-0011, a la extensión 242", en horario de lunes a viernes de las 08:00 a las 16:00 horas, acotó.