Piden apoyo para reparar una escuela primaria

La escuela primaria Jesús Pelcastre Vargas de la colonia Marte. R Gómez tiene más de 4 meses con una barda perimetral destruida sobre la calle Mihuatlán, las lluvias de junio derribaron la construcción provocando daños irreversibles en computadoras, equipo didáctico y mobiliario.

Personal del plantel pide apoyo de las autoridades. "En esta zona siempre se ha inundado pero cuando la barda se cayó el agua inundó todo el plantel, afortunadamente había pocos niños ese día y no paso una desgracia". mencionó una trabajadora del lugar.

Los profesores y directivos de la primaria han solicitado en varias ocasiones que las autoridades municipales intervengan para reparar la barda. Al no obtener respuesta se optó por poner una malla ciclónica para evitar que los niños salgan o se expongan a riesgos.

Sin embargo el límite no evita que el plantel se inunde nuevamente. "El agua fácilmente va a entrar por los agujeros de la malla, no hay certeza de que con otras lluvias volvamos a perder el mobiliario, estuvieron las clases suspendidas por un par de días porque no había manera de pasar, es un riesgo para todos, en especial para los estudiantes".

"El agua me llegaba más arriba de la cintura". Adelita Dávila Zapata trabajadora del plantel relató que el día de los hechos estaba ella junto con otras dos niñas en uno de los salones cuando una corriente de agua las invadió. "El agua estaba más arriba de la cintura, a las niñas las rebasaba había muchos daños y con bastante trabajo salimos yo me puse en contacto con sus papás para que vinieran por ellas, nos fuimos a resguardar a un centro comercial".

Esperan que las autoridades municipales intervengan para que se garantice la seguridad de los estudiantes de los dos turnos en la primaria.