Piden apoyo para niño atropellado; cafre huyó

Río Bravo.

Madre de familia, así como vecinos solicitan apoyo para pequeño que fuera embestido por cafre que huyera del lugar de los hechos el pasado fin de semana.

"La familia está pidiendo apoyo para su hijo que lo atropellaron el 27 de noviembre, tiene ocho años. Fue aquí en la Satélite, pero ellos viven en la colonia Tierra y Libertad.

La familia vive en calle Constitución, número de casa 15, creo le quebraron una piernita y el tobillo .

Ayer lo dieron de alta del Hospital General, el papá del niño está en silla de ruedas son personas de muy bajos recursos", dijo la lideresa de la Azteca y Satélite, Alma Contreras.

"Me dicen que necesita unos estudios tomografía y no se que más, y es caro no tienen para realizarlos, y están pidiendo apoyo", refirió Contreras.

Para mayor información y ayuda al niño José Antonio Navarro Reyes, acudir a:

Constitución lote 15 colonia Tierra y Libertad atrás del CBTA 98, un costado del fraccionamiento San Carlos.

Verónica Reyes de Pérez es el nombre de la mamá del niño y puede ser localizada en el perfil de Facebook: "Vero Reyes De Pérez".