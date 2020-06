Piden apoyo para funeral de ´Gory´

Estamos pidiendo apoyo para despedirlo de forma humana, es algo que nos da mucha tristeza porque por varios días estuvimos buscando quien lo atendiera, a alguien que nos diera un diagnostico, pero nadie quiso.¨ María Esmeralda, vecina

Vecinos de la colonia Ferrocarril piden apoyo para los servicios funerarios de "Gory" un indigente que desde hace más de 10 años recibía refugio en el sector.

Su muerte ocurrió ayer, en medio de una gran cantidad de inconsistencias médicas luego de que se le negarán revisiones, pese a presentaba dificultad para respirar. "Estamos pidiendo ahorita apoyo para despedirlo de forma humana, es algo que nos da mucha tristeza porque por varios días estuvimos buscando quien lo atendiera, a alguien que nos diera un diagnostico, pero nadie quiso, ahora esta muerto, lo único que nos interesa es que descanse en paz", dijo Maria Esmeralda, vecina.

"Gory" carecía de documentos de identidad, por lo que su nombre es un misterio, tampoco tenía familias en Reynosa, aunque afirmaba ser originario de San Luis Potosí.

Su hogar era el patio de una vivienda en la privada Pedro Moreno, al cruce con Dren de las Mujeres, donde todavía permanece un colchón, unas prendas y yeso, material con el que elaboraba figuras para comprar alimentos, que luego compartía con quienes le ayudaban. "Él comenzó a decirnos que se sentía mal, lo llevamos a urgencias al Hospital General pero nos trasladaron al área de Covid, como se dieron cuenta que no lo tenía, lo sacaron y nos dijeron que buscáramos un particular, que ahí no había lugar, pedimos el apoyo de Cruz Roja, hicieron como que lo revisaron y lo dejaron aquí, en la calle, ni siquiera nos dijeron qué tenía, cuál era su diagnostico, nada", agregó.

Para los vecinos de "Gory" es indispensable despedirse de él de forma digna, por lo que han juntado decenas de firmas para reclamar el cuerpo, además de solicitar a los lectores de EL MAÑANA apoyo para recolectar fondos y financiar así los servicios funerarios.

"Queremos despedirnos de él, fue parte de las familias de todos nosotros, convivimos varios años, él era muy tranquilo, noble, yo no entiendo porque no lo atendieron, la vida de cualquier ser humano es valiosa, estamos de luto, toda la colonia" declaró Armando Rodríguez.

Además han colocado carteles en los postes de la colonia Ferrocarril alusivos a la recolección, aunado a la cuenta comunitaria 4766-8411-7240-3290 banamex.

