Piden al CRI abrir el turno vespertino

Padres de familia afectados por el cierre del turno vespertino en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) han acudido a las oficinas del DIF para pedir que los horarios regresen a la normalidad y que se continúe brindando atención en las tardes.

De acuerdo con Francisco Martínez padre de un menor que acude periódicamente a terapias en el centro, días antes del cierre, él junto con varios padres de familia se reunieron con el comisario del DIF Edgar Conde quien les prometió dar una solución o alternativa.

"Ese día fuimos cerca de 8 padres, que son más los afectados pero solo pudimos ir esos por cuestiones laborales, el señor se porto muy amable y quedo de comunicarse con nosotros pero hasta la fecha no hay nada, estamos muy preocupados".

Explicó que durante la reunión a los padres de familia se les prohibió el uso de celulares, evitando que grabaran la conversación. "Nos quitaron los celulares no nos dijeron porque pero no nos negaron el ingreso con ellos, los que estamos inconformes tenemos un grupo de whatsap donde nos comunicamos todo y ahí está el registro de esa reunión, no queremos que nos olviden".

Declaró que llevar a su hijo a las terapias actualmente es un gran reto debido a que él tiene que solicitar permiso en su trabajo y sacar al menor de clases.

"Es increíble que las autoridades no se den cuenta de lo que está ocurriendo,muchos están en mi situación, dejan de ir a trabajar, el mismo personal del centro nos ha dicho que están trabajando con muchísima presión, tienen a varios niños en salones, la atención que brindan es muy buena pero se puede perder la calidad".

En el CRI se atendían a por lo menos 250 personas en el turno vespertino, mismas que ahora se reciben durante la mañana generando un acumulado de hasta 500 personas de 8 de la mañana a 4 de la tarde.