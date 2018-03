Piden abrir diálogo sobre el aeropuerto

Legisladores pidieron a empresarios que las mesas de diálogo sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se abran a todos los candidatos y que Andrés Manuel López Obrador dé argumentos adecuados.

“Siempre es sano que se discuta. Yo les estoy proponiendo a los empresarios que convoquen a un debate entre los candidatos y candidatas en su caso”, dijo el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez.

“Sería muy bueno comentado por los empresarios en el tema económico, en un debate donde todos pudieran darles a conocer su visión del desarrollo de México. Yo creo que eso sería mejor esto, en vez de que van a ir a revisar el aeropuerto con técnicos de un lado y del otro, no me parece que sea en este momento una buena salida”.

Consideró que la propuesta de López Obrador de cancelarlo es una medida radical y egoísta.

“Nos retrata la parte autoritaria de Andrés, sabemos todos cuán excéntrico es y lo está demostrando de esta forma. Hablar de cerrarlo porque yo creo que hay corrupción, pues se me hace verdaderamente desproporcionado”, comentó.

“El problema es que deja en su persona la decisión, sin considerar absolutamente a nadie más, por ejemplo en las reformas estructurales, me imagino que también tiene algo tiene que ver el Congreso, no debe hacer a un lado el Congreso, desaparecerlo”.

En tanto, el senador panista Jorge Lavalle Maury, integrante de la Comisión de de Comunicaciones y Transportes, indicó que aunque un debate es fructífero, la incongruencia del tabasqueño no ofrece certeza a los industriales.

“De repente dice una cosa, después dice otra radicalmente diferente y me parece que sí es preocupante tener un candidato a la Presidencia que sea tan radicalmente disperso, no sólo en sus comentarios, sino también en sus posturas. Lo que este País necesita es generación de confianza y generación de certidumbre”, dijo.

“Creo que lo que genera es un escenario de incertidumbre. Me parece muy positivo que quiera escuchar a los empresarios (...), pero sin incongruencias, que vaya con los argumentos adecuados”.

El priista Manuel Cavazos, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, consideró que la cancelación es una iniciativa populista, incoherente y demagógica que podría afectar la reputación de México.

“Sólo es un discurso pragmático en la búsqueda desesperada de votos, sin considerar el daño que puede hacer a todo el País”, apuntó.

La amenaza de buscar amparos para impedir que se den más contratos para las obras del nuevo aeropuerto, sostuvo, hará perder la confianza de inversionistas extranjeros y nacionales.

“Un país que no cumple compromisos es un país incierto, que no atrae inversiones. Entonces, ¿cómo quiere crecer al cuatro por ciento como lo propone?, si no hay inversiones”, cuestionó.

En tanto, Alejandro Encinas, integrante de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto, aseguró que aún es tiempo de revertir este proyecto.

“Le va a dar al traste al sistema de aeropuertos de la región centro del País porque ya ahorita los aeropuertos de Puebla, de Cuernavaca, de Toluca, de Querétaro están totalmente subutilizados y con la apertura, si se ve, de este aeropuerto, prácticamente tendrían que cerrar”, planteó.

“Y es ahí a donde estaría el mayor dispendio de recursos. Es muy importante hacer un replanteamiento, no es tarde para hacerlo, se puede aprovechar lo que se ha invertido para hacer un rescate ecológico importante”.