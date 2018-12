Piden abrir declaraciones de Odebrecht

Cd. de México.

La Procuraduría General de la República (PGR) debe entregar versiones públicas de las declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de Petróleos Mexicanos y de directivos de la Odebrecht, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Entre las declaraciones que deben abrirse se encuentra la de Marcelo Bahía Odebrecht, ex presidente de la empresa brasileña involucrada en acusaciones de entregar sobornos a funcionarios mexicanos para ganar licitaciones.



Durante la sesión de hoy del pleno del INAI, el comisionado presidente Francisco Javier Acuña presentó su ponencia para resolver la inconformidad interpuesta por una persona a la que la PGR le negó copias de las declaraciones.



"El sentido que propongo es modificar la respuesta de la PGR e instruirle que proporcione al recurrente versión pública de la copia de las declaraciones ministeriales de los 10 servidores públicos, 9 ex funcionarios de Petróleos Mexicanos, que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño Odebretch", explicó Acuña.



"Así como de aquellas declaraciones a tres directivos de la empresa, incluido Marcelo Bahía Odebrecht, ex presidente de la misma, en las que deberá testarse los datos confidenciales".



Aunque el quejoso argumentó el interés superior de la información y que los actos de corrupción no pueden ser objeto de reservas de información, el comisionado Baños sólo coincidió con el primero de los argumentos y desechó el segundo.



Por ello, la iniciativa fue avalada con el voto particular del comisionado Joel Salas Suárez, quien consideró que también debería abrirse la información por tratarse de posibles hechos de corrupción.



Al respecto, Baños criticó a los actuales senadores por no haber nombrado todavía al Fiscal Anticorrupción.



"Los delitos de corrupción, por los que modificó el Código Penal Federal, no están vigentes sino hasta que se nombre al fiscal anticorrupción, una condición suspensiva absurda, lo sostengo, que estableció el Senado", lamentó.



"La actual legislatura senatorial ya tiene tres meses en funciones, tampoco ellos han nombrado al Fiscal anticorrupción, y esta cuestión es importante decirla porque cada día que pasa hay dudas y una serie de confusiones sobre la función del INAI y su capacidad para combatir la corrupción", agregó.