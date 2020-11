Piden a texanos comprar en línea

Residentes del Valle de Texas pueden hacer compras en Reynosa, en línea, a fin de que no tengan que cruzar a este lado de la frontera por la pandemia del Covid-19.

Rodolfo González Núñez, director local de Turismo, comentó que ante El Buen Fin, hay diversas opciones para los compradores que vienen de los Estados Unidos, sobre todo porque se ha incrementado el cruce a Reynosa.

El Gobierno Federal sacó un código QR, por lo que pueden ingresar directo a la página El Buen Fin, donde están incorporadas las empresas participantes, para que las personas puedan hacer las compras desde su casa.

"Buscamos la manera de que la gente no salga, que no se desplace por el hecho de solo salir, pueden realizar sus comprar y verificar las ofertas, sabemos que es una tentación y una atracción para la gente del Valle de Texas y por medio de esto pueden realizar virtualmente sus compras y que no se aglomeren las tiendas", dijo.

Reynosa sigue en Fase II, por lo que es importante seguir con las medidas de prevención y que las familias no se confíen y se busque la manera de cuidarse.

"Estamos en la fase II donde todavía no salimos, a veces hay falta de conciencia que nos orilla el día a día y nos hace que nos confiemos", recalcó.

Las autoridades retiraron hace ya varias semanas los filtros en los cruces internacionales, por lo que se ha incrementado el flujo de residentes del Valle de Texas a Reynosa, aunque siguen las restricciones para los mexicanos con visa de turista.