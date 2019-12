Piden a SFP que abra expediente de Bartlett

Ciudad de México.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, solicitó a la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, el expediente de la investigación sobre Manuel Bartlett y que explique por qué no pidió el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para indagar a fondo sobre el patrimonio del director general de la Comisión Federal de Electricidad.

El jueves pasado, Sandoval exoneró a Bartlett de ocultar su patrimonio y de conflicto de interés, luego que información periodística revelara la existencia de 25 inmuebles y 12 empresas posiblemente vinculadas a él.

Por medio de una solicitud de información, Castañeda cuestiona por qué se realizó una investigación acotada sobre Bartlett, en lugar profundizar en los bienes de su pareja e hijos, al tiempo de revisar también su largo historial como servidor público.

Es necesario transparentar toda la información relacionada con la indagatoria, así como publicar el expediente completo, incluida la resolución de este asunto, señaló Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado.

"No es suficiente que la SFP indagara la evolución patrimonial del funcionario o su actuación como funcionario a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando es de todos conocido que Bartlett ha sido servidor público prácticamente toda su carrera, por lo que la investigación debe ser exhaustiva también en el tiempo.

"En Movimiento Ciudadano esperamos que esta solicitud de información no se sume a las más de 10 mil solicitudes que no se han respondido escudándose en la inexistencia de información, pues sería contradictorio que la SFP, un órgano que debería procurar las mejores prácticas gubernamentales, no transparente esta información", expresó el legislador.

Agregó que lo menos que se debe esperar del órgano federal encargado del combate a la corrupción es la máxima transparencia y publicidad de sus indagatorias y resoluciones.

Clemente Castañeda Hoeflich pidió a Sandoval que presente y entregue las razones y fundamento legal del motivo por el cual se limitó la investigación a realizar.

Asimismo, solicitudes de información a distintas autoridades, que en algunos casos no proporcionaron la documentación requerida.

Ello, a diferencia de las investigaciones a Emilio Lozoya y a Rosario Robles, en las cuales de manera proactiva se solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La solicitud de información requirió la versión pública de las 33 denuncias presentadas contra Bartlett, del expediente completo de la indagatoria y de las pruebas documentales que sustentan el resultado emitido en la investigación respectiva.

También, copias en versión pública de todos los oficios, con su respectiva respuesta, solicitados por la SFP durante la investigación.

La petición de información incluye la versión pública del informe que da cuenta sobre la investigación cronológica que determinó si el servidor público denunciado y Julia Elena Abdala Lemus cohabitaron u ostentaron en algún momento un domicilio común o si establecieron una vida en común.

Además, la versión pública de las pruebas documentales que sustentan que Bartlett y Julia Abdala no se encuentran en el supuesto de concubinato, al no reunir el requisito de cohabitar el mismo inmueble por más de dos años o no tener hijos en común.

"En el presente punto se requiere la versión pública de la totalidad de la documentación que sustentó la determinación de que no existe un vínculo familiar como concubinato entre Manuel Bartlett y Julia Abdala", refiere la petición de información.