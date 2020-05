Piden a SFP no simular en indagatoria a Bartlett Jr.

NOTICIAS RELACIONADAS Función Pública debe investigar a hijo de Bartlett: AMLO

La legisladora celebró el ofrecimiento presidencial de investigar a León Manuel Bartlett Álvarez, luego que ayer solicitó que se iniciara una indagatoria.



No obstante, dijo que espera que ésta vaya en serio y no se use para exonerar a Bartlett Álvarez, como sucedió con su padre, hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a quien se le señaló de conflicto de interés y tráfico de influencias, luego que se dio a conocer que adquirió más de una veintena de casas y terrenos a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, con un valor de 800 millones de pesos.



"Las instituciones responsables de combatir la corrupción, procurar e impedir justicia deben aplicar estrictamente la ley, acabar con los abusos, la corrupción y la impunidad. Desde el PRD estaremos atentos de que así sea y de que no se utilicen para exonerar a los funcionarios y a sus familiares, por muy amigos que sean del Presidente", expresó.

Juárez recordó que de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción, la Delegación del IMSS en Hidalgo asignó de forma directa a la empresa Cyber Robotics Solution, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios destinados al Hospital General de Zona de Medicina Familiar No. 1 de Pachuca.



Cada ventilador, recordó, tuvo un costo individual de un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto registrado hasta ahora desde que iniciaron las compras gubernamentales por parte de distintas dependencias de equipo para atender la emergencia sanitaria.



Además, expuso la legisladora, esa empresa ha obtenido otros contratos mediante asignaciones directas por parte de diversas dependencias federales durante la epidemia por un monto de 162 millones de pesos.