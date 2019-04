Piden a Sedena informe sobre Santa Lucía

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá realizar una búsqueda exhaustiva de información relacionada con la rehabilitación de la Base Aérea de Santa Lucía, resolvió el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La comisionada ponente, Blanca Lilia Ibarra, dijo que entre la información que deberá ser entregada están los resultados y/o entregables de los estudios realizados para determinar la viabilidad del Aeropuerto de Santa Lucía.



También, la investigación con las características topográficas del terreno, los dictámenes de impacto y remediación ambiental, las soluciones para pistas aéreas de rodaje y plataformas, los estudios de viabilidad de trayectorias y conos de aproximación y aterrizaje de despegue.



En su primera respuesta, explicó Ibarra, la Sedena dijo que buscó en la Dirección General de Ingenieros y en la Dirección General de Administración y que no encontró nada relacionado con lo solicitado.



Incluso, señaló la comisionada, la dependencia cuestionó que el solicitante fundara su petición en información publicada en medios de comunicación relativa a la participación de la Secretaría en la rehabilitación del aeródromo militar.



"(La Secretaría) indicó que contrario a lo afirmado por el particular, las notas periodísticas no constituyen prueba plena y no son aptas para acreditar por sí mismas que la información que contiene se encuentra apegada a la realidad, por lo que lo consignado en una nota periodística, dijo el sujeto obligado, no debía tenerse como un hecho verídico", refirió Ibarra.



Sin embargo, expuso la comisionada, ha sido el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha informado que la Sedena es la encargada de las obras e incluso ha hablado de la existencia de un proyecto arquitectónico, lo cual ha quedado consignado en la página oficial del Gobierno de la República.



"En el caso que expongo tanto el boletín referido por el recurrente como el localizado por este instituto, se encuentran en fuentes de información pública oficial, puesto que se trata del portal gob.mx, lo que le da un mayor peso probatorio.



"Es decir, que aun cuando no fueron publicados por la Secretaría de la Defensa Nacional, dichos boletines oficiales refieren y contextualizan la solicitud, materia del recurso de revisión; por tanto, se considera resultan improcedentes las manifestaciones aludidas por la Secretaría de la Defensa Nacional", argumentó.



Además, detalló, la Sedena no agotó el procedimiento de búsqueda de la información, pues no lo turnó a todas las áreas que pueden tener información, como son la Oficialía Mayor y la Fuerza Área Mexicana.



Ante esto, a propuesta de Ibarra, el Pleno determinó revocar la respuesta de la Sedena e instruirla a realizar una nueva búsqueda a fin de entregar la información solicitada.