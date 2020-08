Piden a secuestradores la liberación del menor

San Fernando, Tam.

Este viernes la señora Anabel Garza, madre del menor plagiado, les suplicó a las personas que tienen privado de su libertad a su hijo Luciano Leal Garza que lo liberen o que le digan en donde está para ir por él.

"Ya les entregué lo que me pidieron, pero no me han entregado a mi hijo, mi niño no merece estar en ese lugar, él es un niño de casa, no se juntaba casi con nadie, él es un niño noble, obediente y trabajador", aseguró la madre de Lucianito.

Agregó que cualquiera que tenga a mi hijo, le ruego de corazón que me regrese, es lo único que les pido, yo no tengo nada en contra de nadie, yo no le hago mal a nadie, día y noche me la paso esperando que mi hijo llegue a casa.

Soy una mujer de dios, sé que en sus corazones tiene que haber arrepentimiento, que dios trate con sus conciencias, que sus corazones se dobleguen y vean en mi hijo, que es un niño noble, un niño bueno, él no merece estar un día más en el lugar donde lo tienen ese lugar.

Este viernes, más jóvenes, niños, hombres y mujeres se sumaron a las brigadas de búsqueda del menor plagiado, buscado cualquier tipo de evidencia que permita que permita dar con el paradero de Lucianito que tiene ya más de 23 días de han sido privado de su libertad.

Los padres del menor secuestrado y un nutrido grupo de ciudadanos que participan en las brigadas de búsqueda, arribaron este viernes al destacamento de la Secretaría de Marina –Semar-, ubicado sobre la carretera estatal que conduce a la Laguna Madre a la altura del kilómetro 05+300.

Sitio en donde se entrevistaron con mandos de esta corporación para pedirles que colaboren en la búsqueda, confiando en que entiendan y compartan la angustia de los familiares del menor y de todo el municipio de San Fernando y más allá de sus fronteras.