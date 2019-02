Piden a Sectur quitar logo de Morena en spot

Cd. de México.

El Senado exhortará a la Secretaría de Turismo (Sectur) acatar los lineamientos del Artículo 134 constitucional para que sus spots y promocionales no contengan imágenes del Ejecutivo y del logo de Morena.



Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, formuló el anuncio luego que las bancadas del PAN y del PRI cuestionaron un spot que difundió esa dependencia.



Inclusive, el senador Armando Guadiana, de Morena, se había hecho eco de las protestas y sugirió se enviara un escrito a Turismo para que se corrigiera el promocional.



"No podemos permitir que algo así suceda. Es ilegal, es inmoral, reprochable y sancionable", afirmó la panista Kenia López



Por el PRI, el senador Manuel Añorve explicó que el spot violentaba lo establecido en el 134 constitucional.



Un promocional de la Secretaría de Turismo que incluye la imagen de López Obrador y el logo de Morena causó polémica en redes sociales por considerar que muestra una propaganda política a favor del Presidente.



Gustavo de Hoyos publicó en Twitter que el spot casi no dedica tiempo a informar sobre la estrategia turística que se anunció el 24 de febrero. "Parece producido para un partido político. ¿Y donde quedó la estrategia turística?", escribió.