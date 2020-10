Piden a Salud no regresar a fase 1

Matamoros, Tam.- El sector restaurantero de Tamaulipas realizó un llamado a la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), que antes de determinar el regreso a Fase I ante el incremento de casos, se enfoquen los esfuerzos por realizar un control sobre los establecimientos informales y aquellos ciudadanos que aún siguen sin respetar las normas sanitarias.

Así lo señaló Pablo Reyna Quiroga, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado quien destacó en rueda de prensa que se debe de analizar las condiciones del comercio antes de determinar más restricciones, ya que aseguraron no soportarían otro cierre.

Ante ello solicitaron que el gobierno del estado implemente la "Certificación Covid" que sea única y exclusivamente a los miembros de esta cámara, para evitar cerrar y retornar a semáforo naranja como en otros estados de la República.

Destacaron que antes de determinar los cierres, las autoridades deben de verificar que "no se trabaje en fiestas, cumpleaños, con cierres de calles con brincolines, para que la autoridad se movilice haciendo una invitación a que no lo hagan eventos", señaló.

"Pedimos a la autoridad que controlen lo que no han podido que es la informalidad, porque si viene un rebrote la industria restaurantera no aguantará más, por eso el llamado a la autoridad para ejercer reglas claras, y quien no cumpla que se le sancione. Nosotros garantizamos que la Canirac sí esta cumpliendo", indicó.

Informaron que la "Campaña estamos cubiertos", se ha implementado en el estado cumpliendo con todas las medidas de sanidad para evitar que existan contagios.

"Dejamos en claro que los contagios que han aumentado, no han sido por culpa de los restauranteros, no hay reporte de eso", afirmó.

Y por ello se podría aplicar esta "Certificación Covid", que incluya: Tapete sanitizante a la entrada del restaurante, Verificación de manejo de alimentos, Termómetro a la entrada, Distanciamiento social de 1. 5 metros entre cada mesa, Cubrebocas en comensales y personal que laboral, Guantes en todo el personal, Cocinas supervisadas, Cambio de comensal entre mesa y mesa sea sanitizado.

La segunda es que como sector Canirac no son suficientes para estar pendientes de todo por eso se pide trabajar con la denuncia 911 covid19 y que sea la población que emita la queja.