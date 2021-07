Piden a población hacer conciencia contra el Covid-19

A partir del pasado lunes, a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud, el Gobierno de Tamaulipas determinó cambiar a semáforo naranja por el alto número de nuevos contagios y la Ribereña no es la excepción, aunque en menor escala.

“No debemos confiarnos, debemos actuar con responsabilidad y cuidarnos, porque lo más valioso que tenemos es la salud y la vida, y aunque muchas personas ya están vacunadas esperamos no tener que volver a aplicar las medidas extremas para que esta situación no se salga de control”, expresó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. IX, Dr. Osvaldo Sáenz Cantú.

Para finalizar, el funcionario estatal exhortó a los comerciantes de la Ribereña evitar relajarse y proteger a sus clientes y empleados con las medidas sanitarias ya conocidas.