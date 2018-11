Piden a PGR informe sobre caso Odebrecht

Ricardo Monreal criticó que, a diferencia de otros países, en México no hay detenidos por el caso.

Cd. de México.

Indicó que, en su comparecencia el 23 de octubre ante diputados, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, aseguró que han investigado de manera exhaustiva a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades en el caso.



Sin embargo, lamentó Monreal, en México no hay detenidos, a diferencia de otras naciones como Perú, Brasil y República Dominicana.



"Ante tal escenario, este punto de acuerdo tiene por objeto hacer un enérgico llamado a la PGR para que haga públicas las actuaciones que obran en la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, correspondiente al caso Odebrecht, al ser información de interés público, tal como lo ha manifestado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano que refrendó ese carácter e instruyó a la Procuraduría", señaló el legislador.



El legislador también solicitó la información relativa a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público involucrados en la indagatoria, los avances y el estatus de la investigación relacionados con Odebrecht.



Recordó que el plazo máximo fijado para atender la resolución venció el 2 de noviembre del año, por lo que el llamado debe hacerse en calidad de urgente para que la PGR acate el mandato del INAI y publique cuanto antes la carpeta de investigación y sus instituciones cómplices.



"Que no haya duda: en este nuevo episodio de nuestra República no habrá más intocables, ni impunidades perpetuas", advirtió Monreal.



"Morena tiene claro que hoy necesitamos un régimen de transparencia total, porque sólo con información pública, autoridades y población podremos trabajar juntas para prevenir, denunciar, perseguir y castigar el despilfarro y la corrupción, y apaciguar el profundo sentimiento de impunidad que prevalece entre nuestra sociedad".



Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, obtuvo el pasado 24 de octubre una suspensión definitiva que impide a la PGR publicar cualquier elemento de la carpeta que se refiera a su persona.



La suspensión fue concedida por un juez federal, como parte de un amparo del ex funcionario contra la resolución del INAI que ordenó difundir la carpeta.



El resto de los elementos sí podrían publicarse, pero en una versión pública de la que se pueden eliminar aspectos confidenciales o que afecten investigaciones en curso.