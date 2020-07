Piden a no esenciales cerrar establecimientos

Río Bravo, Tam.- Finalmente la tarde de ayer martes, inspectores de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), conminaron a dueños y renteros de negocios no esenciales al cierre de los establecimientos, lo que originó un descontento generalizado.

Fue por la avenida Francisco I. Madero en donde personal de la Coepris apoyados por elementos de Protección Civil y el H. Cuerpo de Bomberos, al localizarse una buena parte de los considerados como no necesarios se les pasó a notificar de las nuevas disposiciones y medidas sanitarias derivadas del Covid-19 ante el repunte del virus.

"Nosotros solo les estamos comunicando las disposiciones sanitarias, de que cierren por que no están considerados esenciales, la medida es pareja, y quienes hagan caso omiso, pueden ver suspendidas sus actividades comerciales o inclusive hacerse acreedores a una multa", expresaron varios de los inspectores.

Sin embargo no todos acataron las indicaciones y permanecieron abiertos normalmente, argumentando que para empezar ellos tienen familia que mantener, así como empleados, y gastos obligados que no esperan, ademas de que el Gobierno no los esta apoyando comenzando por el Estatal en nada.

"Para ellos es muy fácil decir que cerremos, como no les afecta, estamos consientes de que esta de por medio la salud, pero también las necesidad de llevar para el sustento en la casa para los hijos, y la mujer, esos no esperan, y apenas tenemos poco que habíamos abierto", expreso José Pizarro, locatario.

Otro de los argumentos, es de que el cierre no es parejo, pues como así se puede comprobar no todos cerraron, aunque la orden se pareja para los negocios no esenciales, deberán permanecer cerrados hasta el día 11 de julio.

Sin notificarles en N. Progreso

Al menos hasta la tarde de ayer en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, los vendedores principalmente comerciantes en pequeño de puestos fijos y semifijos no hayan sido notificados sobre el cierre hasta el 11 de julio, aun y cuando en la delegación Municipal se recibió notificación de la Coepris de que estarán actuando en consecuencias.

Entrevistado vía telefónica el delegado Municipal, Óscar René Zamora Avilés, dijo al reportero de manera breve que le habrían comunicado los de la Coepris que estarían por allá para aplicar las medidas sanitarias indicadas entre el comercio no esencial.

Por su parte los comerciantes de negocios no esenciales pero sobare todo en pequeño de puestos fijos y senmifijos, se mostraron una vez más temerosos ante la presencia de la Coepris, en virtud de que argumentan que es la única fuente de trabajo que tienen para llevar el sustento a la familia, y ahora les van a decir que cierren otra vez, y las cosas no están nada fáciles.