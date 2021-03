Piden a Municipio no autorizar la venta de alcohol

Tampico, Tam.

La Secretaría de Turismo en Tamaulipas confía en que por parte del municipio de Ciudad Madero no otorguen permisos para la venta de alcohol a negocios ubicados en la playa Miramar, pues de ser así no serían útiles los filtros en los accesos al máximo paseo turístico a través de los cuales el Gobierno del Estado buscará inhibir el consumo de alcohol para que los turistas no caigan en exceso de confianza al estar embriagándose lo que podría generar casos positivos de Coronavirus.