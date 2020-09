Piden a Morena ser partido crítico

Cd. de México

El diputado local en Oaxaca se inscribió para competir por la secretaría general de Morena, con el objetivo, dice, de sacarlo de la crisis y presionar al interior para realizar cambios rumbo a la elección de 2021. "El Gobierno de la República también debe ser cuestionado, porque no debemos ser un partido que diga 'sí señor Presidente, no señor Presidente'. Morena no debe ser el partido del Gobierno, ni mucho menos replicar lo que fue el partido de Estado, porque contra eso luchamos.

"El partido tiene que ser crítico, ¿Por qué no señalar los errores y diferencias, tener una posición crítica, diferir con el Presidente? Morena debe ser un partido político libre, respaldar con claridad a los gobernantes, siempre y cuando respeten o acaten a los principios partidistas", señaló. El activista, quien fue parte del movimiento magisterial en Oaxaca en 2006, acusó a la ahora secretaria general, Yeidckol Polevnsky, de restarle capital político al partido y ser pieza clave en la división interna.

"La administración de Yeidckol tiene una gran parte de responsabilidad en la crisis en la que nos encontramos como partido, tanto que estamos en un Ministerio Público para ver si se gastó correctamente el dinero", agregó. Entre las fallas de Morena, Sosa señaló la débil organización, pues hay estados sin comités estatales, dijo, las estructuras de base no están funcionando y los demás órganos de dirección operan por su lado. Sin dar nombres, también consideró que a Morena le ha hecho mucho daño que sus líderes desdeñen el partido para irse al Gobierno y lo dejen en manos inexpertas, además de no reflexionar en conjunto qué hacer ante el vacío de López Obrador. "El partido se construyó en torno a la figura de Andrés Manuel, ahora ya no está y no somos un partido, no fuimos capaces de entender la dimensión del reto y comenzamos a derrochar el capital político", indicó. Pese al desgaste que resiente Morena, Sosa afirmó que aún se puede salvar del estigma de que "todos son iguales", pero para ello, añadió, se debe anteponer la unidad y reconstruir sobre los acuerdos. "Tenemos que definir si es un partido de izquierda o no, con un compromiso definido, que vaya a abanderar causas y deje de ser una maraña de intereses políticos, empresariales, de organizaciones, que sea capaz de cuestionar a los gobernantes.

"Debemos priorizar la unidad, pero tenemos que abrir el debate; esta crisis nos llevó a estas condiciones en las que el INE nos va a decir quién es el más popular, y me da muchísima pena inscribirme en este concurso de popularidad, pero la crisis del partido nos llevó a esto", indicó.