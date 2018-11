Piden a los abuelitos dejar de ir a hacer fila

Matamoros, Tam.- Debido a que en los últimos días las personas de 65, 66, 67, 68 y más han acudido a las instalaciones de la calle Quinta y Abasolo a apuntarse para el programa federal, los coordinadores exhortaron a no hacerlo, ya que para eso se viene haciendo un censo casa por casa, en donde los abuelitos son anotados en estos beneficios.

La responsable del censo para el Bienestar de Matamoros, Silvia Burgos, destacó que las personas no tienen que ir en busca de este beneficio, ya que se está acudiendo a cada una de las colonias de la ciudad a registrarlos para que no tengan que salir de casa y no se pongan en riesgo.

"Estamos invitando a todos los adultos mayores a que no acudan a nuestras oficinas, nosotros vamos a ir a sus casas, quizás en algunos sectores no hemos llegado, pero vamos a llegar y los vamos apuntar en este beneficio", dijo.

Comentó que incluso se ha dado a conocer una información errónea en torno a que dicha afiliación sería en la oficina, lo cual es falso, se está acudiendo a cada una de las casas de las colonias de Matamoros, en donde se hace el registro de las personas para que sean beneficiadas con este programa.

Destacó que los Servidores de la Nación se están encargando de llegar a cada uno de los rincones, en donde además se le informa a la comunidad de los demás programas a los cuales se pueden adjuntar, o los hijos que estén estudiante media superior y superior, además de otros beneficios.