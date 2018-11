Piden a López Obrador suspender consulta sobre Tren Maya

Cd. de México.

Más de un centenar de académicos, científicos, escritores y artistas mexicanos enviaron una carta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que suspenda la consulta ciudadana sobre la construcción del Tren Maya y el Corredor Comercial Ferroviario del Istmo de Tehuantepec.

En la misiva, los firmantes expresan que ambos proyectos se prevén construir en entidades consideradas hábitats críticos que abarcan áreas con alto valor de biodiversidad, pues mientras el Tren Maya abarcaría los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, el Corredor Comercial cruzaría Oaxaca y Veracruz.



Por ello, los activistas llamaron al político tabasqueño a detener la consulta, prevista para el 24 y 25 de noviembre, y no empezar las obras.



"Queremos expresar a usted nuestras preocupaciones y hacerle la petición expresa de no hacer por lo pronto consulta alguna sobre ambos proyectos, y menos aún iniciar las obras", exponen.



En los últimos 30 años, indican, México ha sido reconocido como uno de los 12 países megadiversos no obstante, ha perdido selvas, manglares y bosques de manera alarmante.



Además, afirman, es un hecho que el agua, un bien indispensable para la vida, es un recurso limitado que depende en buena medida de la salud de bosques y selvas. Por ello, solicitan que se preserven los sitios de alta biodiversidad bajo los más estrictos estándares internacionales.



También resaltan la importancia de no pasar por alto el principio de la consulta previa, informada y libre de las comunidades indígenas, al que obliga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



La consulta a las comunidades indígenas, enfatizan, no puede sustituirse con ninguna consulta nacional y tendría que realizarse de manera transparente y bajo la observación de una comisión plural del más alto nivel sin conflicto de interés.



"Hoy la biodiversidad y el agua son los más importantes recursos con los que puede contar una nación. Su degradación pone en grave riesgo la sustentabilidad ecológica del territorio mexicano. Por ello los sitios de alta biodiversidad deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales y reconociendo los saberes de los pueblos originarios quienes han sido garantes de sus territorios y depositarios de la riqueza natural y cultural de nuestro país", se lee en la misiva.

Tanto el Tren Maya como el Corredor Comercial, advirtieron, tienen similitudes con otros megaproyectos como los que fueron promovidos en el Plan Puebla-Panamá, localizados justamente en los frágiles ecosistemas del trópico mesoamericano y mexicano, y que han sido fuertemente rechazados por su carácter mercantil, el daño ecológico que ocasionan y los conflictos sociales que generan.



Los firmantes de la carta resaltan la importancia de que estos proyectos cuenten con un amplio estudio de impacto ambiental así como del patrimonio histórico y cultural.



Asimismo, proponen la participación de instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre otras.



"Luego de todo el desastre ecológico de décadas pasadas en aras del desarrollo no se puede emprender un proyecto de esta naturaleza sin un estudio amplio de los impactos ecológicos, culturales y al patrimonio histórico y cultural del país cubiertos por selva, de la misma importancia de lo que está a la vista", añaden.



En entrevista con REFORMA, Omar Arellano Aguilar, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM y de los firmantes de la misiva, explicó que con la carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador se busca detener la consulta hasta conocer cuáles serán los impactos ambientales del Tren Maya y el Corredor del Istmo.



"Todos estos proyectos, particularmente el Tren Maya y el Corredor requieren una consulta informada a los pueblos como lo establece la OIT, pero también requerimos mayor información de los impactos para que la consulta sea en base a la mayor información posible para que la gente pueda valorar si está o no de acuerdo, requiere saber cuáles serían los impactos ambientales y las acciones de mitigación y de compensación ambiental. No por acelerar las cosas, se deben pasar por alto estos temas", explicó Arellano Aguilar.



Entre los firmantes también están Alfredo López Austin, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM; Alejandro Casas Fernández, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de esa misma Universidad; Luz Emilia Aguilar Zinzer, crítica e investigadora teatral y ambientalista; Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México; el actor Héctor Bonilla y el escritor Juan Villoro, entre otros.



También signan la misiva organizaciones como el Colegio de Antropólogos de Yucatán, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, entre otros.