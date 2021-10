Piden a la ciudadanía participar en caminata

Y es que aprovechando el mes nacional contra el cáncer de mama, la biblioteca está organizando esta caminata que ya por varios años llevan a cabo donde invitan a los niños, quienes con sus padres se reúnen en el parque de las instalaciones para realizar una caminata más simbólica que real, con el fin de no cerrar los ojos ante la enfermedad que ataca hombres, mujeres y menores por igual.

Diana Corona, asistente de la bibliotecaria, comentó que esta es una celebración a la vida donde buscan cada año invitar a la comunidad a participar.

"El mes pasado fue el mes contra el cáncer infantil y ahora es el de mama, entonces invitamos a toda la familia a participar, viene personal de la ciudad, ellos platican con los niños, también tenemos patrocinadores con botargas y oradores que tocan el delicado tema, pero sobre todo lo empezamos a hacer por dos compañeras que tuvieron cáncer y luego me enteré que también tenemos niños en los talleres de lectura que tienen cáncer".

Explicó que no piden dinero, es un evento simplemente para apoyar a las personas que directa o indirectamente atraviesan por este problema y sobre todo para informar y dar apoyo.

"Muchas veces no queremos saber sobre el tema, pensamos que si no hablamos de ello no pasa, pero es una enfermedad que afecta a muchas personas y casi todos conocemos a alguien que sufre o un familiar que la tiene, es difícil, pero estamos aquí para decir que los apoyamos y para hacerles ver que la prevención y la adecuada información es la mejor herramienta".

BIBLIOTECA APRENDEN MÁS DE ENFERMEDAD

A la caminata se le suelen invitar a pequeñitos de la escuela primaria cercana quienes también participan caminando alrededor del parque.

Después de la caminata, los chiquitines y familiares se reunirán en el interior de la biblioteca para convivir y aprender más sobre la enfermedad.