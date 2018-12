Piden a jueces justificar megasueldos

Cd. de México.

El legislador planteó a los ministros y jueces justificar sus altos salarios.



"Hay que empezar a dar las cosas por mérito, las cosas no se dan por gratuidad. Hay cosas verdaderamente de mérito. Yo creo que, si se han llegado los ministros a dar canonjías, prebendas o salarios de tales alturas, en definitiva deben de justificar que se lo ganan.



"Yo lo que quiero ver es una justificación tácita por lo que sí están haciendo", dijo en la Cámara de Diputados tras participar en el Foro Seguimiento y Atención a las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos.



El morenista llamó a la ciudadanía a investigar y comparar los sueldos de los magistrados con el trabajo que realizan.



"Si les agrada el salario que tienen (los magistrados y jueces), yo le preguntaría a cualquiera de ustedes ¿no les gustaría ser ministros? Pues, prepárense.



"Les invitaría a que vean cómo resuelven (los magistrados y los jueces). Los altos salarios yo no los determino. Yo les diría: es mucho o es poco, yo no lo sé, pero investiguen si es mucho y luego inconfórmense y si es poco, pues denles", expuso.



Ministros y jueces se manifiestan hoy a nivel nacional ante la propuesta de la nueva Administración federal de bajar los salarios en el Poder Judicial de la Federación (PJF).



La Ley de Remuneraciones establece que ningún servidor público puede ganar más que los 108 mil pesos mensuales que cobrará el Presidente Andrés Manuel López Obrador.