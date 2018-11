Piden a Gobernadores del PAN cambiar estrategia

Cd. de México.- Los Gobernadores del PAN deben replantear su estrategia de comunicación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

"Los Gobernadores debieran actuar sí con libertad, tienen derecho a la inconformidad, no hay ningún reclamo, ninguna descalificación, pero deberían replantear su estrategia de comunicación con el Ejecutivo", propuso.

Los Mandatarios estatales emanados de las filas del PAN y el de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, cuestionaron la semana pasada la figura de los 'superdelegados' promovida por el nuevo Gobierno y aprobada en el Congreso con Morena.

Esa relación debe replantearse, estimó el ex Gobernador zacatecano, en términos de mayor coincidencia, mayor encuentro y no desencuentro, privilegiar el diálogo, sentarse a conversar sobre los alcances de la modificación constitucional, los cambios legales.

"Todos ganaríamos, en un afán de reencuentro institucional y republicano. No me imagino a un estado, cualquiera que sea, aislado del Gobierno federal. Es altamente dependiente un estado de la Federación", dijo.

"Es tan grave el problema de la seguridad pública que el Presidente de la República necesita del apoyo y del respaldo de todos, incluidos los Gobernadores, que son los que actúan en su jurisdicción solicitando el respaldo de las Fuerzas Armadas, que hasta este momento no tienen fundamento jurídico y Constitucional para actuar".

Monreal consideró que la oposición tiene derecho a presentar acciones de inconstitucionalidad.

"Nosotros respetamos lo que el Poder Judicial vaya a expresar y lo que planteen los partidos es su derecho. No me parece que sea extraño. Es parte de un equilibrio de Poderes. No nos debe asustar eso. Así va a ser de aquí en adelante", advirtió.